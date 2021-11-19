疫情趨穩 台郵輪經濟蓄勢待發

新冠疫情逐漸控制，全球郵輪產業蓄勢待發，台灣國際郵輪協會在交通航港局指導下展開「金門、馬祖、澎湖外島踩線及郵輪跳島航線的行銷」，協會希望具更大商機的兩岸航線能啟航，擴大台灣郵輪經濟規模。

面對停滯已久的郵輪經濟，全球業者都摩拳擦掌，以鄰近的大陸來說，大陸沿海多個郵輪碼頭與船隊都已做好準備，例如：廣西北海正打造國際化的郵輪母港，重現千年「海上絲綢之路」始發港繁華景象；上海北外灘的國際航運中心將成為引領大陸的頂級郵輪港；就連深圳與香港上周也開通「海上看灣區」的微郵輪航線。

在台灣，常駐基隆港的星夢郵輪「探索夢號」自今年五月疫情升溫而停航，最近隨著台灣疫情控制良好，復航的機會大增。台灣國際郵輪協會表示，將來復航後「類出國」的「探索夢號」郵輪航程，夏季航程可改走台灣、金門、馬祖、澎湖的跳島航程；東北季風吹起後，冬季航線則改走台中、高雄、花蓮、基隆等環台灣本島航線。

台灣國際郵輪協會理事長林博宗表示，台灣郵輪業者積極透過ACC組織（Asia Cruise Cooperation，亞洲郵輪聯盟）及參與全球性的邁阿密郵輪博覽會大力宣傳，希望吸引更多國際郵輪掛靠台灣各港口，以增加國際遊客搭郵輪入境台灣觀光的人數，但卻長期忽略發展兩岸郵輪市場，捨近求遠的心態造成兩岸郵輪停滯不前的現象頗為可惜。

林博宗建議，若能去除政治因素，兩岸郵輪經濟前景可期，就近可以廈門、香港、台中、高雄作為多母港航線，可互送兩地旅客前往觀光旅遊，疫情前雖然已有客輪交通船往返台灣及平潭、廈門，但皆以交通往返為目的，如能增加郵輪觀光選項，將為旅遊市場增加新的創意及入境客源。郵輪以往已有廈門來高雄及香港來高雄的包船直航經驗（2019年廈門來高雄航次經政府特許），故如何多樣化兩岸郵輪直航航線是政府及業者可思考的方向。

其他大陸主要港口如華北的天津、上海、青島等，目前仍只能指望郵輪過境日、韓等第三地後來台觀光旅遊，或經特許方能允許直航台灣港口。明年高雄旅運大樓正式啟用後，將為南向郵輪航線市場開拓更多機會，希望政府整合郵輪航商及業者加大行銷宣傳力度，掌握疫情過後的旅遊市場爆發潮。

他說，面對大陸快速崛起的郵輪產業，包括大陸正積極籌建自製大型郵輪，將於2023年起每年陸續都有大型郵輪下水運營，未來大陸郵輪客源市場人次數，將在大型自製郵輪陸續下水後及未來10至20年內縮短與美國搭乘人數的巨大落差，甚至超越美國成為全球第一(中國大陸目前世界排名第二，但搭乘人次數仍遠落後美國)，故台灣應重視大陸郵輪產業的發展，並保持唇齒相依的緊密關係才是王道。