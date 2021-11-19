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北京外貿增長 前10月達2.48兆元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京海關18日發布統計數據顯示，今年前10個月，北京地區（包含中央在京單位）進出口2.48萬億元（人民幣，下同），超過去年全年水平（2.33萬億元）。其中，進口1.97萬億元，增長28.7%；出口5104.9億元，增長30.2%。 　　

中新社報導，今年7月以來，北京地區月度進出口增速連續4個月保持30%以上，穩中向好趨勢明顯，為全年外貿增長奠定了基礎。 　　

數據顯示，今年前10個月，北京地區對主要貿易夥伴進出口保持增長。其中，對前5大貿易夥伴歐盟（不含英國）、東盟、美國、澳大利亞、沙特阿拉伯進出口分別增長11.5%、29.3%、68.2%、20.1%、41.9%；對共建一帶一路國家進出口1.01萬億元，增長30.8%，佔同期北京地區進出口總值的40.5%；對RCEP國家進出口5495.6億元，增長21.8%，佔22.2%。 　　

今年前10個月，北京地區前5大進口商品分別是原油、汽車、農產品、天然氣、鐵礦砂及其精礦，進口金額分別增長31.2%、23.4%、38.5%、37.9%、29.8%，5項商品合計佔同期北京地區進口總值的68.3%。 　　

前10個月，北京地區前5大出口商品分別是成品油、醫藥材及藥品、手機、集成電路、鋼材，出口金額分別增長2.9%、889.1%、30.4%、41.4%、8.4%，5項商品合計佔同期北京地區出口總值的57.3%。 　　

10月，北京地區出口醫藥材及藥品99.3億元，成為當月地區出口第一大商品；集成電路、汽車零配件出口保持增長態勢，分別出口17.2億元、10.8億元，分別增長41.8%、22.6%。同期，手機出口648.7萬台，下降14.6%。

北京 人民幣 一帶一路

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