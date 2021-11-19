長江經濟帶旅遊 郵輪業迎新機遇

中國旅遊研究院武漢分院18日在華中師範大學發布「2021中國旅遊業發展報告」稱，長江內河郵輪業迎來發展機遇。

中新社報導，「報告」指出，長江經濟帶現已形成中國規模最大的內河郵輪群和較為完整的郵輪服務體系，長江經濟帶內河郵輪業創新發展具有資源禀賦良好、客源市場充足，產業體系完善、具備消費高品質郵輪能力的人群不斷壯大等明顯優勢。

「報告」數據顯示，截至2020年，沿長江三峽流域主要有湖北三峽旅遊集團公司、重慶黃金郵輪公司等15家運營公司，經營美國維多利系列、長江黃金郵輪等系列郵輪共50艘。2020年，長江內河郵輪多條航線因疫情停航，各航線發船班次、遊客數量、負載率與2019年相比均呈斷崖式下降。直至2020年10月12日，才得以全面復航，復航運力共41艘，占三峽遊船總運力75.4%。

「報告」稱，受疫情防控以及國際旅行需求下降等因素影響，大陸國內旅遊市場地位愈發凸顯，出境和國際遊船中高端消費轉向長江內河遊船。因此，大部分內河郵輪用大陸國內長線遊船產品代替高端海外郵輪產品，以滿足不能出境的遊客對於高端產品需求，推動內河郵輪消費升級。

長江經濟帶內河郵輪業如何抓住新發展機遇？中國旅遊研究院武漢分院常務副院長龔箭博士建議，應創新模式，實現港產城一體化發展；整合資源，打造復合特色旅遊線路；區域聯動，推動上中下游協同發展；規範管理，促進內河郵輪有序經營。

湖北三峽旅遊集團旅遊發展事業部副總經理毛翔表示，企業核心旅遊品牌「兩壩一峽」（指三峽大壩、葛洲壩、西陵峽）已完成從單一的觀光型旅遊向複合型旅遊的升級。截至今年10月，「兩壩一峽」遊客接待量同比增長133.80%，「長江夜遊」遊客接待量同比增長62.60%。