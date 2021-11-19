漫博會 粵港澳動漫產業有效對接

第十二屆中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會（簡稱「漫博會」）18日至21日在廣東東莞舉辦，來自海內外的500家影視動漫原創企業機構及動漫衍生品製造企業，1000多個IP亮相展會。

中新社報導，漫博會作為大陸國家級專業展會，自2009年12月落戶東莞以來已舉辦十一屆，累計整合海內外動漫產業優秀企業資源4000多家，觀展人數達226萬人次，達成IP授權交易金額超200億元人民幣，已成為粵港澳大灣區文化產業的亮麗名片和最具影響力的版權交易專業平台。

本屆漫博會以「新時代 ·新動漫」為主題，由中國國家廣播電視總局、廣東省人民政府主辦，東莞市人民政府、廣東省廣播電視局、廣東省文化和旅遊廳、廣東省版權局和廣東廣播電視台承辦。

本屆漫博會展覽總面積20800平方米，設粵港澳大灣區動漫交流展區等10個特色展區，國際標準展位1500個，採取線上線下雙軌融合辦展的創新模式，海內外影視動漫原創企業機構及動漫衍生品製造企業500家參展，參展IP有1000餘個。參展商包括寶可夢、加菲貓、阿童木等國際知名IP。

值得注意的是，為集中展示粵港澳地區動漫企業發展成果，促進粵港澳動漫資源互聯互通和產業有效對接，本屆展會特設粵港澳大灣區動漫交流展區。華強方特、奧飛娛樂、環球數碼、大地動畫、東莞漫彩等30多家動漫企業參展，展示「熊出沒」、「喜羊羊與灰太狼」、「天天成長記」等知名影視動漫IP和成長型IP作品。

香港多媒體設計協會、澳門動漫文化產業協會等多家機構攜港澳著名動漫作品組團參展，搭建灣區動漫品牌展示和產業融合平台。