蘇州電博會 台資企業扮演主角

推動兩岸電子資訊業交流發展的「第二十屆中國（蘇州）電子信息博覽會」（簡稱電博會）18至20日在蘇州博覽中心舉行，今年電博會台商總參展面積超過50%，以友達光電、上銀科技、富邦華一等知名台企領銜參展，促進兩岸電子資訊產業轉型升級、實現更好發展。

蘇州是在大陸台商投資最活躍、台資企業最密集的城市之一，全市累計批准台資企業1萬2596家，實際利用台資343.61億美元（約新台幣9621.08億元），其中，IT產業是蘇州的支柱產業之一，也是蘇州首個產值人民幣破兆元的產業。

「電博會」是推動兩岸電子資訊產業（IT）交流發展的重要平台，在電博會帶動下，蘇州累計引進台資電子資訊項目3000多個，投資總額逾300億美元。

本屆電博會以「數字製造．智享未來」為主題，設置電子智慧製造，光電、半導體及印刷電路板設備，新一代資訊技術應用，電動汽車供應鏈，智慧安防等五大專業展區，並打造「兩岸融合發展」、「滬蘇同城」、「智改數轉」、「智能駕駛」四大主題特色展區，吸引參展企業超過300家，展覽面積超過2萬平方公尺，預計展期3天內將吸引逾1萬5000名專業人士現場交流合作。

台商是蘇州電博會的「主角」，本屆電博會台資企業總參展面積逾50%，以友達光電、上銀科技等為代表的台企，攜最新智慧製造技術與民營企業互動交流，共謀兩岸電子製造業發展。

華為、京東方、海康威視等大陸電子資訊巨頭也沒有缺席，帶來5G技術、雲端運算、人工智慧、超高速大容量光傳輸技術、量子通訊等前端技術與解決方案，幫助電子製造產業轉型升級。

值得注意的是，電博會中的「蘇州工業園區」主題展館，目前已累計吸引台資項目逾1000個，投資總額逾100億美元，構建了以台資積體電路企業為核心的特色積體電路產業鏈集群。去年，園區台企產值和營收占全區比重10%以上，全年園區與台灣貿易額達人民幣1003.9億元，占園區貿易總額15.4%，台商是重要生力軍。

此外，蘇州市首個服務台商、台企、台胞的政務大數據應用平台「蘇台通」建設也將正式啟動。