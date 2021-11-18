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香港童裝黃店Chickeeduck宣布撤港市場

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港童裝店Chickeeduck。圖／路透社
香港童裝店Chickeeduck。圖／路透社

曾經在店內擺放民主女神的香港童裝店Chickeeduck行政總裁周小龍宣布，明年下半年將撤出香港市場，原因是同事及家人被跟蹤與抹黑。

Chickeeduck曾在香港反送中運動期間在店內擺放民主女神像，表達運動立場，引來商場要求Chickeeduck移除店內的雕像。據港媒星島日報報導，周小龍說，同事及家人被跟蹤及抹黑，而一直沿用的大陸衣服生產商也停止合作，近期開始合作的印尼廠商也受到滋擾，因此決定明年下半年將撤出香港服裝實體店。

他表示，會將天后分店轉型為小型博物館，而網路商店則會繼續經營。

據Chickeeduck在新聞稿表示，經營上持續遭受「惡勢力」打擾，包括多間沿用已久的大陸生產廠商被施予壓力，引起大陸派出所到工場阻止廠方為公司生產，而海外生產商亦被惡勢力發放有關公司的偏頗資訊；多間本地門市相繼不獲續租及要求提早完約；公司被惡意舉報，先後驚動政府部門；公司租舖受阻；同事被跟蹤及抹黑，每月接獲數百計惡意電話等。

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