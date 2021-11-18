陸六大快遞發布Q3業績 中通快遞淨利最高超過51億

大陸順豐控股、中通快遞、圓通速遞、申通快遞等六家快遞企業已全數發布第三季業績，財報顯示，第三季六家快遞公司總營收為人民幣890.53億元（約新台幣3936.14億元）。除了百世營收68.12億元，年降14.6%外，其餘五家公司均實現營收增長，而淨利潤方面，順豐、中通、圓通、韻達四家公司實現盈利。

澎湃新聞報導，截至18日，順豐控股、中通快遞、圓通速遞、申通快遞、韻達股份、百世集團六家快遞企業已陸續發布第三季業績。財報顯示，順豐第三季營收最高，達人民幣475.17億元（約新台幣2100.25億元）；圓通營收年增幅最高，達24.98%。

在歸屬於上市公司股東淨利潤方面，中通實現淨利潤最高，達人民幣11.67億元（約新台幣51.58億元），但較去年同期下降2.83%，而申通與百世分別淨虧損人民幣0.92億元和6.55億元，虧損年增39.9%和15.72%。

圓通表示，第三季營收增長主要是業務量增長所致，歸屬於上市公司股東的淨利潤較去年同期下降主主要是行業競爭格局、市場發展趨勢不斷變化，加上疫情期間大陸頒布的各項優惠政策取消和成品油價格回升等因素影響，公司快遞產品單票收入下降幅度高於單票成本的下降幅度，快遞產品毛利率有所下降所導致。

百世集團則表示，營收下降主因為快遞和貨運業務板塊的平均銷售價格（ASP）下降。百世營收人民幣68.12億元，其中大陸國內快遞營收人民幣39.88億元，占總營收58.5%，年降21.7%，主要由於每個包裹的ASP年降12%，包裹數量年降10.9%，跌幅是因為市場競爭激烈。

而大陸快遞量及市占率數據顯示，第三季大陸六家快遞公司快遞量排名前三的是中通、韻達、圓通，分別為57億件、47.06億件、42.3億件；快遞量年增速最快的是順豐，達29.22%，其次為圓通，達25.71%，僅百世的快遞量較去年同期呈現下降趨勢，為21.03億件，年降10.9%。

六家快遞公司市占率為80.9%，其中市占率前三名為中通、韻達、圓通，分別為20.82%、17.19%、15.45%。