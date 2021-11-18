字節跳動大陸廣告收入過去半年零成長
字節跳動商業化產品部今（18）日召開全員大會，證券時報 引述消息人士指，抖音母企字節跳動過去半年大陸市場廣告業務停止增長，是字節跳動2013年開啟商業化以來，首次出現這種情況。
字節跳動去（2020）年廣告佔實際收入的77%，如今廣告收入近半年停止增長，或意味字節的收入增長全面放緩。
消息人士還透露，來自抖音的收入已經停止增長，而另一核心產品今日頭條甚至處於虧損邊緣。
第三方數據顯示，字節旗下兩款最核心產品：抖音、今日頭條的DAU（日活躍用戶數）都增長乏力，香港經濟日報報導，據悉字節跳動內部在進行組織和戰略總結，認為確實存在業務和組織過於龐大問題，強調業務創新和提升管理，淡化短期目標，爭取長期突破。
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