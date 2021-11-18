阿里巴巴集團Q3調整後淨利潤1243億元 年減39%

阿里巴巴集團18日發布2021年第3季財報（2022財年第2財季），營收達人民幣2,006.9億元，年增29%，調整後淨利潤285.2億元（約新台幣1,243億元），年減39%。

受財報不如預期影響，阿里巴巴美股盤前一度下跌4%。財報顯示，截至2021年9月30日，阿里巴巴生態體系的全球年度活躍消費者達到約12.4億人，年增約6,200萬人，並有9.53億人來自中國市場，2.85億人來自海外，單季淨增加分別為4,100萬人及2,000萬人。

阿里巴巴集團董事會主席張勇說，本季阿里巴巴繼續圍繞內需、全球化和雲計算三大戰略堅定投入，為集團實現長遠可持續發展打下堅實基礎，阿里巴巴正穩步走向服務全世界20億消費者的長期目標。

財報顯示，截至2021年9月30日止的三個月，阿里巴巴實現營收2,006.9億元，年增29%。在此之前，預估值為2,061.7億元。

另阿里巴巴跨境及全球零售及批發商業務合計收入年增34%至150.9億元，雲計算業務年增33%至200.07億元；與此同時，經調整後非公認會計準則淨利潤為285.2億元，年減39%。