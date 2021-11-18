聯電旗下欣興電子 在昆山新投資鼎昌鑫電子科技開工

聯電旗下印刷電路板（PCB）製造的欣興電子，在昆山新投資的鼎昌鑫電子科技，今（18）日在昆山高新區舉行開工奠基。鼎昌鑫電子建成量產後，預計年產值達人民幣50億元。

昆山副書記、市長陳麗艷，親自出席聯電在昆山新設孫公司的開工大典，她表示，昆山以對台合作「第一城」的底氣魄力，牢牢把握昆山試驗區擴區、金改區獲批等發展機遇，不斷加大對台產業合作力度，全面放大台資企業集聚優勢，奮力實現新的超越。

陳麗艷強調，隨著台資載昆山能級提升、產業轉型步伐加快，越來越多像欣興集團一樣的台資企業，以增資擴產的實際行動表達對昆山未來發展的堅定信心。

她也強調，昆山作為台商發展的「最佳合夥人」將全力提供最優質、最高效、最便捷的服務，加快推動項目早建成、早投產、早達效。

欣興集團為全球最大的印刷電路板供貨商，扎根昆山23年，先後在昆山投資設立了鼎鑫電子、欣興衕泰等企業，帶動一批上下游、配套關聯項目落地。