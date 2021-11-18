陸零售巨頭京東Q3財報 淨虧損122億

大陸零售巨頭京東18日發布第3季財報，營收為人民幣2,187億元，年增25.5%，但經營利潤、歸屬於股東淨利均較去年同期下滑，前者為人民幣26億元，後者呈現虧損人民幣28億元（折合約新台幣122億元）。對於出現虧損，京東並未在財報中說明。

京東18日在港交所發布，截至2021年9月30日止的第3季財報，營收人民幣2,187億元（約339億美元），年增25.5%；經營利潤人民幣26億元（約4億美元），去年同期為人民幣44億元；歸屬於普通股股東的虧損人民幣28億元（約4億美元），去年同期淨利潤人民幣76億元。

財報還顯示，截至9月30日，京東過去12個月的活躍購買用戶數，較2020年同期的4.416億，增長25.0%至5.522億，經營現金流為人民幣410億元，12個月的自由現金流為人民幣302億元。

對於財報成績，京東集團首席財務官許冉說，強勁業績源自消費者心智持續加強，更多新老用戶在京東購買超商品類等日常生活用品。京東集團總裁徐雷指出，基於業務穩健發展，以及技術和供應鏈上的核心能力，消費者和商業夥伴更加信賴京東，也使我們（指京東）第3季能夠再次超過國內行業的平均增長速度。

值得注意的是，據北京青年報，在京東的財報中，經營利潤率為1.2%，有96%的成本和費用都用於商品採購、基礎設施、物流履約、技術研發、員工薪資福利以及對品牌商家扶持等實體經濟投入。

報導還指稱，近5年，京東投入近民幣750億元用於技術研發，包括和英偉達共建AI實驗室，推動自動化機械學習等，並啟動博士管理培訓生人才項目；與此同時，京東物流在一年內，增加了500個倉庫，並透過智慧產業園、自動化設備的使用提高效率，京東還積極推進「綠色基礎設施」，預計到今年底，京東智慧產業園可建成100兆瓦的分佈式太陽能發電能力。