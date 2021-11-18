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傳中國廠商進軍DDR3市場 長鑫存儲11月供貨兆易創新

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圖源：電子時報
圖源：電子時報

集微網消息，隨著三星電子和其他主要DRAM晶片製造商計劃逐步淘汰DDR3產線，供應商數量急劇下降，中國廠商則在此之際計劃大舉進軍DDR3市場。

據《電子時報》援引業內人士透露，今年11月起，長鑫存儲將開始為Nor Flash供應商兆易創新的DDR3產品提供產能，雙方計劃合作進入DDR3領域。

該人士進一步指出，長鑫存儲將主要採用17奈米製程工藝來生產DDR3內存，產品目前仍在位於中國本土的OSAT工廠進行驗證，預計從2022年第一季度下半年開始，OSAT廠將增加DDR3的產量。

除了兆易創新外，中國台灣地區的晶豪、鈺創也已與力積電等代工廠合作生產DDR3產品，南亞和華邦電則自產DDR3產品。有猜測稱，部分封測大廠已經從中國晶片廠獲得了DDR3內存的訂單。

消息人士稱，隨著中國公司對DDR3細分市場展開攻勢，明年DDR3的價格是否會比主流DDR4的價格更穩定還有待觀察。

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