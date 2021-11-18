大陸商務部：三方面支持地方發展離岸貿易

大陸今年以來新型離岸貿易在浙江自貿試驗區、海南自貿港等地加快發展，商務部發言人束玨婷18日表示，下一步商務部將從優化金融服務、地方建立離岸貿易協調機制和信息平台、加大離岸貿易企業培育力度三個方面支持地方發展離岸貿易。

澎湃新聞報導，束玨婷在網上新聞發布會指出，首先是優化金融服務，商務部將會同人民銀行、外匯局等部門鼓勵銀行提升複雜業務的審核能力，為誠信守法企業開展真實、合規的新型離岸國際貿易提供跨境資金結算便利。

其次是支持地方建立離岸貿易協調機制和信息平台，加強相關部門信息共享、政策會商，探索建立信息共享平台。

最後是加大離岸貿易企業培育力度，支持地方優化營商環境，為企業開展離岸貿易提供良好的市場條件和公共服務。

束玨婷提到，如無特殊情況，預計今年大陸吸收外資將實現兩位數增長，能夠實現全年穩外資目標。

束珏婷還宣布，商務部等9部門近日印發「關於確定中國服務外包示範城市的通知」，將徐州、佛山、煙台、貴陽、洛陽、宜昌等6個城市新增為服務外包示範城市。

下一步，商務部將會同相關部門與新增示範城市加強工作對接，指導因地制宜儘快制定建設方案，發揮各自特色和優勢，完善公共服務，加快服務外包技術創新、服務模式創新和體制機制創新，探索可複製、可推廣經驗，在全大陸服務外包產業高品質發展和轉型升級工作中發揮示範引領作用。