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傳阿里和浙江國資委可能收購紫光 金額逾2,000億元

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
紫光集團在2018世界互聯網大會展台。（取自紫光集團官網）
紫光集團在2018世界互聯網大會展台。（取自紫光集團官網）

負債超過人民幣千億的紫光集團債務重整，有新的重大進展。彭博援引消息人士的話表示，大陸官方目前傾向於由阿里巴巴與浙江國資組成聯合體，以超過人民幣500億元（約新台幣2,150億元）的對價，接手紫光集團的營運。

報導提到，紫光集團隸屬於大陸著名高校清華大學，因激進擴張最終發生債務違約。但與此同時，紫光旗下晶片設計、雲端服務及存儲設備製造等業務，對大陸推動的供應鏈自主及進口替代具有戰略價值，重組前景為市場所關注。

若這項交易實現，不僅使大陸最大的債務重組案之一的紫光集團風險處置取得突破，還將為在雲端運算領域已進入世界前三，並在晶片領域雄心勃勃的阿里巴巴，增加半導體硬體領域的資源。

另一位知情人士表示，達成任何交易都可能涉及對紫光集團人民幣數百億元大陸境內外債務的重組安排，這項交易最快可能在12月達成，但相關談判尚在進行，且最終的交易細節、時間表乃至最終得標方，都還存在變數。

今年中，紫光集團向法院申請進行重整，隨後為化解債務危機，紫光集團啟動公開招募戰略投資者工作，共有七家競標方參與競標。

知情人士表示，阿里巴巴及浙江國資聯合體、北京智路與建廣資產組成的聯合體、無錫產業發展集團、北京電子控股等戰投候選人，此前入圍紫光集團戰略投資的競標。

由於阿里巴巴在科技領域的分量和財務狀況，加上該公司已擁有雲端運算和晶片業務，阿里巴巴的出價被認為是領先。

債務危機 人民幣 北京

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