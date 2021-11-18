大陸地產業龍頭要求員工「節衣縮食」 共抗景氣寒冬

大陸房地產業龍頭萬科三年前喊出「活下去」震驚市場，日前萬科又發文要員工「節衣縮食」，進入「戰時氛圍」。通知甚至要求辦公室要根據溫度開空調，不能亂列印，出差提前訂機票、人走關燈等細節。

香港經濟日報報導，萬科總部下發一份主題為「關於萬科集團總部『節衣縮食』和打造『戰時氛圍』的倡議」的文件，核心思路是提升管理、工作效率，提高自身技能，減少不必要的費用支出等。

其中，主要工作要求包括以下七點：

一、轉變黃金時代的慣性思維方式，在工作和決策中將經營理念貫穿始終； 二、對不產生價值的動作和開支做減法，花小錢辦大事； 三、明確要實現的目標，形成行動方案並堅決執行； 四、不給一線添亂，助力業務打贏； 五、培養當家人意識，以身作則，自上而下形成示範效應； 六、把握尺度，內外有別，既要讓利益相關方感受舒服，也要關注員工的情緒； 七、長期堅持，過程中及時復盤反思等。

其中有些細節引人注目，令人印象深刻，例如要根據溫度開空調，不能亂列印，出差提前訂機票、人走關燈等。

作為行業的風向標企業，萬科對行業的冷暖感知向來敏感，萬科董事會主席郁亮早前在業務交流會上曾指出，從過去一段時間至今，金融行業在減少金融資源在房地產行業裡的佔比投入。對開發商而言，縮表更直接的表現是降債務，控槓桿，以及去金融化。

在此過程中，他認為資產端必然發生變化，投資、開工下降，再加上前期高地價拿地的情況，導致行業短期業績受重大衝擊是必然的。

華爾街見聞報報導，熟悉郁亮的人士表示，郁亮的目的是向外傳遞出嚴明律己的態度，畢竟這次真的不一樣了，當下的市場環境，即使是早已做好細水長流準備的萬科，也遭遇了陣痛。

根據萬科發布的公告，今年10月萬科合約銷售金額約為人民幣419.5億元，年減19.8%。合約銷售面積約為258.1萬平方公尺，年減29.5%。相較於萬科，不少地產商情況更糟，10月銷售與前月相比下跌50%、60%的比比皆是。

大陸前五十大地產商中，往年只有極少數無法實現全年銷售目標，但今年，預估許多房企大概只能完成八成左右的年度銷售目標。