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路透：SK海力士欲改造無錫晶片廠計畫 因美國反對受挫

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
SK海力士無錫廠。（取自中關村在線）
SK海力士無錫廠。（取自中關村在線）

據路透報導，南韓SK海力士原定改造旗下大陸江蘇無錫廠，預計引進荷蘭ASML最新極紫外光（EUV）微影技術的晶片製造機，進而提高記憶體晶片生產效率的計畫，因受到美國不希望該過程中使用的先進設備進入大陸而受挫。

報導指出，這一潛在的挫折可能使SK海力士，成為下一家捲進中美地緣政治之爭的企業。

SK海力士內部的擔憂以前沒有被報導過，如果這種情況在未來幾年內得不到解決，SK海力士可能會在與頭號記憶體晶片製造商三星電子和美國美光等對手的競爭中處於不利地位。

SK海力士是世界上最大的動態隨機存取記憶體（DRAM）記憶體晶片供應商之一，從智慧手機到數據中心的各個領域都使用這種晶片。

三位知情人士表示，SK海力士的生產計畫要求公司以荷蘭ASML最新極紫外光（EUV）微影技術的晶片製造機為無錫廠的一個量產設施進行升級。

美國過去曾表示反對，理由是將這類先進工具運至大陸，可能被用於強化該國的軍事力量。一位白宮高級官員表示，拜登政府仍專注於防止大陸利用美國和盟國的技術來發展最先進的半導體製造，這將會助力大陸軍事現代化。

無錫這家工廠對全球電子行業至關重要，生產SK海力士約半數的動態隨機存取記憶體晶片，占全球總量的15%，任何重大變化都可能對全球記憶體市場產生影響。分析公司IDC指出，光是2021年，全球記憶體市場的需求就將增長19%。

一名瞭解SK海力士在大陸營運情況的消息人士說，隨著兩到三年後新型晶片在SK海力士的生產中佔據更大市占，該公司將需要EUV微影機來控制成本並加速生產。

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