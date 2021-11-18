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大陸國家反壟斷局今掛牌 與市監總局同棟

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國家反壟斷局18日正式掛牌。（取自封面新聞）
大陸國家反壟斷局18日正式掛牌。（取自封面新聞）

在確定由副部級官員甘霖出任國家反壟斷局首任局長後，大陸國家反壟斷局18日上午在北京三里河東路8號正式掛牌成立，與國家市場監管總局三里河辦公區同樓，由大陸國務委員王勇主持揭牌儀式，象徵大陸反壟斷執法體系的位階進一步提升。

在此之前，大陸國務院15日任命，大陸國家市場監管總局副局長甘霖為國家反壟斷局首任局長，而甘霖在市監總局的主管工作，也同步新增競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司這三個新司局。

大陸的反壟斷執法工作，在2008年《中華人民共和國反壟斷法》正式施行，成立國務院反壟斷委員會後，於2018年機構改革前，由商務部反壟斷局、國家發改委價格監督檢查和反壟斷局、國家工商行政管理總局反壟斷與反不正當競爭執法局三個機構行使職能。

機構改革後，為求標準統一，大陸國家反壟斷統一執法工作由國家市場監管總局承擔，並將國務院反壟斷委員會辦公室設在市監總局內。

如今，隨大陸當局有意提升反壟斷執法工作地位，國家反壟斷局正式掛牌，由副部級的甘霖出任首任部長。目前，甘霖同時是大陸國家市場監管總局副局長、國家反壟斷局局長，以及國務院反壟斷委員會秘書長。

至於市監總局的「總局機關」架構內，同步新增的競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司這三個新司局，未來是否隨大陸反壟斷體系改革，直接編入國家反壟斷局轄下，也受到關注。

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