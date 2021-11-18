恒大再套現380億元 清空恒騰網路慘賠307億元

深陷債務危機的恒大集團，為緩解公司自身的現金流緊張，清空了恒騰網路全部股份，總套現約港幣105.25億港元（約新台幣380億元），預計虧損港幣85億港元（約新台幣307億元）。

據澎湃新聞報導，中國恒大和恒騰網路18日在港交所同步公告，中國恒大已將持有的所有恆騰股份約16.62億股，賣給了聯合資源投資控股有限公司，出售價格為每股港幣1.28元，較11月17日收盤價每股港幣1.94元折讓約24.26%，總計港幣21.27億元。

在此次出售股份之後，中國恒大不再持有恒騰網路股份。中國恒大在公告中稱，根據銷售股份和代價截至6月30日的帳面價值之間的差額計算，中國恒大預計將從交易中產生約港幣85億元的虧損。

今年6月，中國恒大曾以每股港幣6元向儒意影業、南瓜電影創始人柯利明轉讓7.39億股恒騰網路股份，占總股本8%，回收資金港幣44.33億元。此次交易完成後，中國恒大持股37.55%，仍為第一大股東，柯利明持股增至20.5%成第二大股東。

8月1日，中國恒大再次出售恒騰網路股份。

8月1日晚間，恒騰網路公告，控股股東中國恒大與買方簽訂股權轉讓協定，其中買方一騰訊控股按港幣3.2元價格收購公司7%股份，總代價港幣20.68億元。

買方二以港幣3.2元價格收購公司4%股份，交易代價港幣11.82億元。兩筆交易總計港幣32.5億元。

公告顯示，交易完成後，騰訊控股及買方二將分別持有恆騰網路已發行股本約23.9%及4%，而中國恒大將持有恆騰網路已發行股本約26.55%。

11月4日，中國恒大再以每股港幣2.29元出售恒騰網路1.5億股股份，持股比例從26.55%降至24.93%，套現約港幣3.43億元；11月5日，中國恒大以每股港幣2.07元賣出恒騰網路1.8億股股份，套現約港幣3.72億元。

至此，中國恒大從出售恒騰網路中累計套現約為港幣105.25億元。