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陳建仁參加民主論壇 國台辦：反對建交國與台官方往來

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

針對前副總統陳建仁赴波蘭、立陶宛等國訪問並參加民主論壇。大陸國台辦發言人朱鳳蓮18日上午表示，堅決反對陸方建交國同台灣進行任何形式的官方往來。

朱鳳蓮表示，陸方敦促有關國家恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，不為民進黨當局謀「獨」提供舞台。

她重申，民進黨當局企圖依靠外部勢力謀「獨」不會得逞，「再怎麼折騰也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局」。

立陶宛將於11月19日、20日舉辦「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，前副總統陳建仁應邀出席。陳建仁此行將先訪問波蘭再前往立陶宛，並於20日在論壇上發表演說，向國際社會分享我國的民主成果、抗疫成效及應對假訊息威脅等議題。

我外交部表示，陳建仁受邀前往立陶宛，將以貴賓身分在論壇午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」（Taiwan as a Litmus Case for Democracy）為題發表演說，與國際社會分享台灣的民主成果，包括成功抵抗疫情及假訊息等威脅。

外交部強調，陳建仁在公衛、科學的專業成就及對民主貢獻備受國內外推崇，這次受邀出席國際論壇，將持續強化台灣與民主社群的連結與友好關係。陳建仁偕夫人已於11月15日晚間出發，預定21日於民主論壇結束後返台。

陳建仁

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