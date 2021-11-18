黃河9省區外貿達4.5兆元

青島海關17日發布消息稱，統計2021年前10個月，黃河流域九省區外貿進出口總值達4.5兆元（人民幣，下同），已超去年全年。

中新社報導，統計顯示，今年前10個月，黃河流域九省區外貿進出口總值同比增長超三成，高於全中國大陸同期平均增幅9.1個百分點，其中，出口額2.62兆元，增長三成半，進口額1.88兆元，增長近三成。

根據大陸海關總署統一部署，青島海關牽頭建立黃河流域「11+1」關際一體協同機制，包括黃河流域九個省區涉及的11個直屬海關和黃河流域西部重要通道涉及的烏魯木齊海關，並在青島海關設立「海關服務黃河流域生態保護和高質量發展協調辦公室」，建立區域業務異常問題聯合快速響應機制。

青島海關統計分析處處長張徑舟指出，山東是黃河流域九省區唯一地處東部沿海的省份，在區域對外開放中的地位和作用日益凸顯。今年前10個月，山東省進出口總值達2.39兆元，占黃河流域九省區外貿進出口總值的一半以上，進出口值、出口值和進口值三項指標增速均高於中國大陸全國平均水平，在中國大陸前六大主要外貿省市中均位居首位。

今年10月，「黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要」印發，要求加快構建內外兼顧、陸海聯動、東西互濟、多向並進的黃河流域開放新格局。