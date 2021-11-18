新型城市基建 陸擴增至21個試點

大陸住房和城鄉建設部16日披露，2021年，中國大陸新型城市基礎設施建設試點擴容，增至21個市（區），為加快推進基於數位化、網路化、智慧化的新型城市基礎設施建設，探索積累可複製可推廣的機制模式。

新華社報導，大陸住房和城鄉建設部相關司局官員表示，2020年，大陸住房和城鄉建設部在重慶、福州、濟南等16個試點城市開展首批新型城市基礎設施建設試點，2021年增加天津濱海新區、煙台、溫州、長沙、常德等為試點城市（區）。同時，還組織開展了城市信息模型（CIM）基礎平台建設、智能市政、智能建造等一系列專項試點。

新型城市基礎設施建設的重點任務包括：一是全面推進城市信息模型（CIM）基礎平台建設，形成城市三維空間數位底板，打造智慧城市的基礎平台。二是實施智慧化市政基礎設施建設和改造，對供水、供熱、供氣等市政基礎設施進行升級改造和智慧管理，提高運行效率和安全性能。

三是協同發展智慧城市與智能網聯汽車，打造智慧出行平台「車城網」。四是加快推進智慧社區建設，對社區設施進行數位化改造，實現社區智慧化管理。五是推動智慧建造與建築工業化協同發展，打造建築產業互聯網，發展智慧建造新產業。六是推進城市運行管理服務平台建設，提高城市科學化、精細化、智慧化管理水平，推動城市管理「一網統管」。