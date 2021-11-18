大陸保險資金 助力基礎設施

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國銀保監會17日透露，截至9月末，保險資金通過債權投資計畫、股權投資計畫等產品，累計投資交通、能源、水利、棚戶區改造等基礎設施領域3.31兆元人民幣，為在建項目和補短板重大項目提供融資支持。

中新社報導，中國銀保監會公布了「關於保險資金投資公開募集基礎設施證券投資基金有關事項的通知」，進一步豐富保險資產配置結構，助力盤活基礎設施存量資產，提高直接融資比重。

該部門表示，保險資金具期限長、規模大、來源穩定等特性，與基礎設施項目融資需求天然契合。基礎設施基金以基礎設施項目作為底層資產，項目運營周期較長，強制派息分紅，能够較好匹配保險資金長期配置需求，為保險資金參與基礎設施建設提供新的投資工具。

「通知」對相關業務開展提出多項要求。例如，保險資金投資的基礎設施基金，相關管理人應當符合關於保險資金投資不動產金融產品的監管規定；保險機構應當對投資的基礎設施基金持有項目進行全面分析評估，並穿透納入不動產資產投資比例，定期評估投資風險等。

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