新能源車企業員工36歲猝死 生前26天連續工作12小時

一名36歲的大陸新能源車企比亞迪員工日前被發現猝死在租屋處，該名員工的工作打卡紀錄顯示，10月分他有26天工作時間長達12小時左右，他的家屬認為，去世與他生前曾連續超時高強度工作有關，目前死因還未被確認。

澎湃新聞報導，該名員工王江龍（化名）5日被發現猝死在出租屋中，還未做屍檢，他的實際死因目前尚不明朗。

王江龍的工作打卡記錄顯示，10月分有26天工作時間都在12小時左右。工牌顯示，他生前是比亞迪汽車有限公司第十一事業部員工，他的親屬從手機中調取了工作打卡紀錄，從10月28日到11月3日，王江龍連續上了7個夜班，其中6個班工作時間在12小時左右。事發前一天的11月3日，王江龍早上8點05分下班，當天晚上7點38分上班，到4日零時39分請假下班。

王江龍親屬說，警方推斷王江龍的死亡時間為11月4日晚上7點到10點之間。

打卡紀錄還顯示，整個10月，王江龍只有10月1日、3日沒有打卡紀錄，從10月4日起，他開始上夜班，每天晚上7點半左右打卡上班，至次日7點半到8點左右打卡下班，這段期間，他只在17日、18日、27日、28日休息了四個白天兩個晚上。整個10月他的工作時間在280小時左右。

王江龍的堂哥表示，今年過完年返工到如今出事，王江龍中間都沒有回過家，他說，「一來工作比較忙，放假需要休息，再者可能是怕回家被催婚。」在堂哥印象裡，王江龍話較少，老實本分，甚至有點笨的人，他身高170公分左右，不胖。「但他今年說他血壓有點高。」

堂哥指出，王江龍出事後，家屬多次和比亞迪公司相關人員協商，但比亞迪人員認為，王江龍是在租屋處去世，和公司無關，「他們開始說賠（人民幣）兩、三萬，現在又說賠六、七萬元，再加上他的公積金社保等退還，可能有（人民幣）十五萬元左右。雖然他不是在公司去世的，但我們覺得他去世和之前長期高強度夜班工作有一定關聯。」