鼓勵綠色低碳 大陸增設8700億專項再貸款

為推動綠色低碳發展，大陸國務院總理李克強17日召開國常會決定，在前期設立碳減排金融支持工具基礎上，再設立規模人民幣2,000億元（約新台幣8,717億元），支持煤炭清潔高效利用的專項再貸款，形成政策規模。

據央視報導，李克強17日主持召開國務院常務會議，審議通過「十四五」推進國家政務信息化規劃，加快建設數位政府、提升政務服務水平等。

國常會還決定，設立支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，促進綠色低碳發展。會議指出，我國（中國大陸）能源資源以煤為主，要從國情實際出發，著力提升煤炭清潔高效利用水平，加快推廣成熟技術商業化運用。

會議表示，新設立的專項再貸款，將按照聚焦重點、更可操作的要求和市場化原則，專項支持煤炭安全高效綠色智慧開採、煤炭清潔高效加工、煤電清潔高效利用和推進煤層氣開發利用等，並由全國性銀行自主發放優惠貸款，央行按貸款本金等額提供再貸款支持。

再貸款是大陸當局慣用的貨幣政策工具之一。目前，大陸信貸政策主要支持再貸款包括支小再貸款、支農再貸款、扶貧再貸款等項目，例如今年9月，中國人民銀行（大陸央行）新增人民幣3,000億元支小再貸款額度，以優惠利率發放給符合條件的地方法人銀行，支持其增加小微企業和個體工商戶貸款。

為達成2030年碳達峰、2060年碳中和目標，在此之前，大陸央行已於本月8日，創設碳減排支持工具這一結構性貨幣政策工具，並採取「先貸後借」的直達機制。

《澎湃新聞》報導，「碳減排支持工具」，執行方式大致為金融機構向碳減排重點領域內的各類企業，提供碳減排貸款後，可向大陸央行申請資金支持，央行將按貸款本金的60%向金融機構提供資金支持，利率為1.75%，期限1年，可展期2次。