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埃克森美孚投資百億美元 惠州乙烯項目全面啟動建設
2021年11月16日上午，總投資約100億美元的埃克森美孚惠州乙烯項目全面啟動建設，將生產應用於包裝、汽車、農業以及衛生和個人護理消費品的高性能聚合物。
新華社報導，啟動儀式在廣東惠州、北京和美國休斯敦三地同時舉行。11月8日，埃克森美孚公司對外發布消息稱，公司已作出最終投資決策，全面推進位於廣東惠州的化工綜合體項目。
該項目總投資約100億美元，整體分兩期建設，一期項目達產後，預計每年可實現營業收入390億元。計畫一期項目竣工投產的同時，啟動二期項目建設。
截至目前，項目所涉場地平整已完成，辦公中控大樓已建成，重件碼頭、跨海管廊、地下管網等工程建設穩步推進。此外，項目全面建設所需審批均已取得，項目進入全面建設階段。
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