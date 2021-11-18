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陸連12年 居非洲第一大貿易夥伴國

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第二屆中國-非洲經貿博覽會日前在湖南長沙舉行，來自非洲的各種特色商品，琳瑯滿目。圖為民眾在挑選非洲手工藝品。（新華社）
第二屆中國-非洲經貿博覽會日前在湖南長沙舉行，來自非洲的各種特色商品，琳瑯滿目。圖為民眾在挑選非洲手工藝品。（新華社）

中非合作論壇第八屆部長級會議將於近期舉行。大陸商務部副部長錢克明17日指出，中國大陸已連續12年保持非洲第一大貿易夥伴國地位。

中新社報導，錢克明在一場關於中非合作的記者會上表示，近年來，中國積極深化對非合作，打造當今世界南南合作的典範，也為自身社會經濟發展營造了良好的外部環境。在貿易往來方面，中國大陸已連續12年保持非洲第一大貿易夥伴國的地位，中國大陸對非出口的工程機械、日常日用品很好地滿足了非洲民眾生產和生活的需要。同時，非洲也是中國大陸很多礦產資源包括能源的重要來源地，為維護中國大陸產業鏈穩定發揮重要作用。

在基礎設施方面，中非也有密切聯繫。錢克明指出，非洲歷來是中國大陸「走出去」的一個重要市場。早在1979年，中國大陸工程企業第一次走向國際，首批對外承包合同就是同非洲國家簽的。目前，非洲已成為中國大陸對外承包工程的第二大市場。

在投資合作方面，中國大陸企業赴非投資越來越踴躍。他表示，中國大陸企業已在非洲設立了超過3500家各類企業，其中民營企業占比超過七成。中國大陸在非直接投資存量達434億美元，已成為非洲第四大投資國。

在新冠疫情背景下，中非經貿合作展現韌性。今年前9月中非經貿合作各項指標呈現全面上升態勢。其中，中非貿易額達到1852億美元，同比增長38.2%，也達到歷史同期的最高水平。

中非合作論壇第八屆部長級會議將於11月底在塞內加爾召開。錢克明稱，在當前疫情形勢下，論壇55個成員方再次齊聚一堂，充分彰顯了中非進一步深化友好合作的強烈意願。他稱，此次會議的召開將進一步凝聚中非戰略共識，深化中非全面戰略合作夥伴關係，為中非合作可持續、高質量發展指明方向，為構建新時代中非命運共同體發揮積極作用。

非洲 疫情

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