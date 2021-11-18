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廣東外貿連12個月 保持正增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
今年前10月廣東對東協進出口近兆元人民幣，同比增長15.6%。圖為廣州南沙糧食碼頭。（中新社）
今年前10月廣東對東協進出口近兆元人民幣，同比增長15.6%。圖為廣州南沙糧食碼頭。（中新社）

中國大陸海關總署廣東分署16日對外發布外貿數據，數據顯示，前10個月，廣東對東協國家進出口9998.8億元（人民幣，下同），與去年同期相比增長15.6%，占廣東進出口總值的14.9%，東協為廣東第一大貿易夥伴。

中新社報導，據統計，2021年前10個月，廣東進出口6.71兆元，比去年同期增長18.2%，占同期中國大陸進出口總值的21.2%；自去年11月以來，廣東外貿已連續12個月保持正增長。

今年前10月，廣東一般貿易進出口3.52兆元，同比（與去年同期相比）增長20.4%，占廣東進出口總值比重提升至52.4%。民營企業外貿增速最快。廣東民營企業進出口3.81兆元，同比增長21.6%，占廣東進出口總值的比重提升至56.8%。

廣東對東協國家、香港和美國等主要貿易夥伴均增長。除東協國家外，前10月廣東對香港、美國、歐盟和台灣分別進出口9151.4億元、7974.8億元、7452.8億元和5202.5億元，分別同比增長17.3%、17.2%、21.5%和17.4%。

在出口方面，前10個月，廣東出口的機電產品2.82兆元，同比增長19.9%，占廣東出口總值的比重提升至68.7%。其中，出口家用電器2738.8億元，同比增長18%；出口集裝箱261.7億元，同比增長3.2倍，船舶128.8億元，同比增長50%。

重要生產原材料及民生品進口較快增長。前10月廣東進口機電產品1.74兆元，同比增長12.8%，其中，積體電路8788.3億元，同比增長20.6%。同期，廣東進口糧食同比增加10.1%；煤及褐煤同比增加41.7%；天然氣和原油同比增長均逾10%。

海關方面表示，總的來看，廣東外貿整體保持快速增長態勢，外貿對國民經濟的拉動作用更加凸顯。

廣東 東協 香港

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