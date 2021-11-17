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李克強：將頒布更大力度減稅降費舉措 不搞大水漫灌

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院總理李克強16日表示，將適時頒布實施更大力度的組合式減稅降費舉措（圖／取自新華社）
大陸國務院總理李克強16日表示，將適時頒布實施更大力度的組合式減稅降費舉措（圖／取自新華社）

大陸國務院總理李克強16日表示，中國大陸經濟長期向好的基本面沒有變，將穩定宏觀經濟運行、加強跨周期調節，堅持不搞「大水漫灌」，並適時頒布實施更大力度的組合式減稅降費舉措，確保經濟運行在合理區間。

中央廣播電視總台17日報導，李克強16日出席世界經濟論壇全球企業家視訊特別對話會時並強調，中國將堅定不移擴大對外開放，依法保護智慧財產權，對各類市場主體一視同仁。

針對能源供應問題，他表示，電力和煤炭等能源供應緊張目前已經獲得有效緩解，未來供應是有保障的，中國將從國情實際出發，在保障能源穩定安全供給的前提下，均衡有序推進低碳轉型。

大陸國務院總理李克強1日曾表示，當前大陸經濟面臨新的下行壓力，要針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降費政策，繼續引導金融機構向實體經濟合理讓利，並持續優化營商環境，破除制約市場主體發展的不合理限制，對各類所有制企業一視同仁。

實體經濟 李克強 國務院

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