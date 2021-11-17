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Yole：大陸存儲芯片廠商 推動了本土封測廠繁榮

集微網 / 集微網

集微網消息，Yole最近的研究報告指出，中國大陸市場存儲芯片的崛起、倒裝芯片DRAM和3D堆曡技術的發展，將會給本土封裝廠商帶來重大利好。

數據顯示，從市場份額來看，2020年到2026年，整體存儲封裝市場將以7%的複合年增長率增長，至2026年將達到198億美元。

DRAM封裝將是2026年最重要的存儲封裝領域，屆時將佔有70%的市場份額。

從長遠來看，NAND和DRAM封裝收入在2020年到2026年之間的複合年增長率顯著，分別為4%和9%。

從技術層面看，Wirebond（引線鍵合）之後，倒裝芯片將在2026年佔據存儲封裝市場的最大份額，為34%，主要用於DRAM封裝。

預計標準晶圓級芯片級封裝（WLCSP）的收入將在2020-2026年以14%的複合年增長率增長，但到2026年，就價值而言，其市場份額將僅佔約1%。

2026年，Wirebond分立式和多芯片將主導存儲封裝市場，其次是倒裝芯片。 Wirebond是NAND和移動DRAM最常見的封裝技術。

隨著摩爾定律的持續放緩和新的先進封裝技術的興起，後端處理變得越來越重要。

從供應鏈上看，2020年，大約68%的存儲封裝收入來自IDM玩家。剩下的32%則由OSAT產生。

中國大陸的存儲封裝是OSAT廠商的關鍵商機。

中國大陸崛起的存儲制造商長江存儲(NAND)和長鑫存儲(DRAM)將所有封裝外包給OSAT廠商。

2020-2026年存儲封裝市場收入分類：IDM vs OSAT

其中橙色代表IDM，黃色代表為非中國大陸IDM廠商做封裝的OSAT廠商，綠色代表為中國大陸IDM廠商做封裝的OSAT廠商

「在以數據為中心的現代社會中，存儲是一個關鍵市場，受到移動端、雲計算、人工智能和物聯網等重要大趨勢的推動」，來自Yole的分析師Simone Bertolazzi斷言。「所有這些都在推動所謂的『數據生成爆炸』，並正在塑造未來幾年存儲需求的強勁增長」。

NAND和DRAM是主力存儲技術，合計佔整體獨立存儲市場收入的約96%。

Yole半導體和軟件部門NAND和存儲器研究副總裁Walt Coon解釋說，「在2020年到2026年，NAND和DRAM收入預計將分別以9%和15%的複合年增長率增長，到2026年分別達到930億美元和1550億美元。」

存儲封裝市場遵循與獨立存儲市場相同的趨勢，因此將受益於存儲需求的強勁長期增長以及持續的晶圓廠產能擴張。

Simone Bertolazzi評論道：「我們預計用於存儲芯片的晶圓總量將從2020年的3550萬片增長到2026年的5000萬片，2020年至2026年間的複合年增長率為6%，而同一時期存儲封裝的數量複合年增長率為5%。」

2020年整體存儲封裝市場槼模為131億美元，相當於獨立存儲市場的10%左右。

Yole半導體和軟件部門DRAM和存儲研究副總裁Mike Howard補充道：「就封裝收入而言，DRAM是2020年領先的存儲技術，佔有63%的份額，而引線鍵合是主要的封裝方法，主要用於移動應用程序。」

2020-2026年存儲封裝市場收入變化

與獨立存儲市場價格波動較大的特點不同，存儲封裝市場較為穩定，因為大部分業務是在IDM廠商內部進行的。 Yole估計，2020年大約68%的存儲封裝收入來自IDM廠商，其餘32%來自OSAT廠家。

中國大陸OSAT廠商迎來新機遇

中國大陸崛起的存儲IDM廠商，長江存儲和長鑫存儲，分別正在迅速增加其NAND和DRAM晶圓的產量。這兩家公司沒有完善的內部封裝能力，必須將所有封裝外包給OSAT廠商。這對OSAT廠商來說是一個獨特的商機，尤其是對那些在中國大陸的OSAT廠商。

根據Yole關於存儲封裝的報告，來自中國大陸大陸本土的存儲供應商對OSAT廠商的收入貢獻可以從2020年的不到1億美元增長到2026年的約11億美元。這相當於2020年至2026年的複合年增長率為 55%。

中國大陸的OSAT廠商將首先受益於這個機會。中國大陸OSAT領域的三個主要玩家長電科技、通富微電和華天科技正準備加入競爭。

存儲封裝方法從引線框架縯變為基於TSV和混合鍵合的高級封裝

還需要注意的是，目前有兩個相反的趨勢正在影響存儲封裝業務：一方面，中國大陸存儲產量的增加正在推動OSAT收入的增長；另一方面，IDM正在增加其內部後端能力，特別是對於高級封裝工藝，以減少對OSAT的外包。

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