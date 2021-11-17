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大陸缺電危機暫告解除 多地已停止「有序用電」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為安徽送變電工程有限公司施工人員，在高壓直流輸電工程長江大跨越施工現場工作情況。新華社
圖為安徽送變電工程有限公司施工人員，在高壓直流輸電工程長江大跨越施工現場工作情況。新華社

中國大陸早前傳出的缺電危機已暫告解除。據上海《第一財經》報導，11月以來，大陸多地陸續暫停「有序用電」措施，原本受限電影響的供應鏈正逐漸恢復正常。

上海海斐歐工藝禮品有限公司營銷主管肖筱說，這個月初，他們催原料廠交貨時還被告知仍需要排隊，原因是此前限電限產帶來的影響。但最近交貨周期已基本正常，從原本的15～20天恢復到了7～12天。

報導稱，進入11月後，浙江、福建等地就先後發布「暫停有序用電」的通知。其中，福建的通知稱，11月1日起，全省暫停執行「有序用電」；浙江則從11月8日起暫停全省「有序用電」。

在大陸，「有序用電」即限電的委婉說法。

根據大陸國家電網的消息，目前國家電網經營區域電力供需形勢恢復常態，電煤供應明顯增加。國家電網經營區電煤庫存回升至9,932萬噸，電煤可用天數回升至20天，併網發電能力明顯提高。

南方電網的數據也顯示，11月4日，南方電網全網未實施「有序用電」。這是自今年5月10日全面啟動「有序用電」以來，南方電網首次全網無錯峰用電。

南方電網公司表示，近期在一系列保障電力供應的部署下，南方區域存煤逐漸改善，火電非計劃停運大幅下降，發電能力進一步提升，電力供需矛盾趨於緩和。

但浙江省能源局在通知中表示，由於目前多部主力機組尚在停運檢修，太陽能、海上風電易受極端天氣影響，今冬明春全省電力供需緊張形勢仍未得到根本緩解，仍然要做好必要時再次啟動「有序用電」的準備。

《第一財經》稱，隨著「有序用電」陸續暫停，供應鏈逐步恢復正常，原本受限電影響而上漲的原材料價格也有所回落，尤其是聚乙烯的價格。

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋16日表示，下一步，發改委將進一步發揮煤電油氣運保障工作部際協調機制作用，在前期工作基礎上，加強統籌協調，全力確保經濟社會平穩運行，確保能源安全保供，確保人民群眾溫暖過冬。

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