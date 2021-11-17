上海樂高樂園度假區動工 預計2024年開園

上海樂高樂園度假區項目17日舉行開工儀式，度假區位於金山區楓涇鎮東部，占地面積達31.8萬平方公尺，預計於2024年開園。

據澎湃新聞報導，開工儀式上，樂高樂園首次公布上海樂高樂園八大片區，包含樂高中心大樓、積木街道、樂高積木、樂高城市、樂高小夥伴、悟空小俠、樂高忍者、樂高城堡，覆蓋了全球其他樂高樂園經典、熱門遊樂項目；此外樂園內還將配套一座主題酒店。

其中「悟空小俠」系列源於中國經典名著「西遊記」，是樂高首個以中國傳統故事為靈感創作的IP，上海樂高樂園將全球首發「悟空小俠」主題園區。

北京日報報導，上海市金山區委書記劉健表示，金山區將牢牢抓住上海樂高樂園專案落地金山的重大機遇，充分承接專案帶來的輻射溢出效應，推動金山北片亭楓片區融合發展，進而助力全區加快轉型發展步伐，展示城市嶄新形象。

上海樂高樂園度假區總經理陳潔指出，將樂高樂園的體驗設計與中國文化、上海特色、江南元素進行充分融合、創新，為遊客打造既國際化、又具親切感的沉浸式遊玩體驗，未來上海樂高樂園度假區將尋求更多玩樂形式與互動專案的創新，為來自全球的遊客們提供高品質、親子共情玩樂的樂園體驗。

作為長三角地區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區，上海樂高樂園度假區在保持國際IP標準和延續純正樂高樂園體驗的同時，目的在為2到12歲的兒童家庭打造融合中國文化、上海特色及江南元素的樂園主題遊玩項目。

上海樂高樂園迷你天地取材江南水鄉和上海地標性建築元素，沿途街景均為樂高積木製成，還將引進全球先進的遊藝設備，運用VR、AR等新科技新元素，創造全新的遊樂體驗。

工作人員表示，在開園之前，周邊配套交通設施、商業街、酒店住宿將同步落實到位，金山區將完善交通出行「一張網」，改擴建7條道路，建設超過6,000個停車位的停車場，1處公車樞紐，配套設置14條公車線路抵達樂園。