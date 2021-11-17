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王岐山：中國離不開世界 世界也離不開中國

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
圖為大陸國家副主席王岐山今年10月20日在北京透過視訊，會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會海外委員和中方企業家委員。新華社
圖為大陸國家副主席王岐山今年10月20日在北京透過視訊，會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會海外委員和中方企業家委員。新華社

大陸國家副主席王岐山17日在彭博創新經濟論壇上發表視訊講話表示，中國離不開世界，世界也離不開中國，中國深化改革、擴大開放的決心不會變。他並指出，在更多國家以國家安全擔憂為由提高壁壘之際，中國將繼續推進對外資開放。

香港經濟日報報導，王岐山還表示，展望未來，中國將繼續為世界開放市場提供機遇，並為建設世界經濟和構建人類命運共同體做出貢獻。

中美元首16日進行視訊會談，雙方同意繼續就一系列問題進行會談，但仍在台灣等問題上爭論。

王岐山認為，中美關係影響著世界的未來，雙方應根據兩國元首達成的重要共識行動，繼續關注合作，管控分歧。

王岐山還提到，要在全球範圍內公平合理配發疫苗；各國應保持供應鏈穩定和順暢；各國領導人需分享發展成果，追求推動經濟全面向低碳轉型；世界應該利用技術來提高生產率；各國應改革世界貿易組織和國際貨幣基金組織。

王岐山

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