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王岐山：中國離不開世界 世界也離不開中國
大陸國家副主席王岐山17日在彭博創新經濟論壇上發表視訊講話表示，中國離不開世界，世界也離不開中國，中國深化改革、擴大開放的決心不會變。他並指出，在更多國家以國家安全擔憂為由提高壁壘之際，中國將繼續推進對外資開放。
香港經濟日報報導，王岐山還表示，展望未來，中國將繼續為世界開放市場提供機遇，並為建設世界經濟和構建人類命運共同體做出貢獻。
中美元首16日進行視訊會談，雙方同意繼續就一系列問題進行會談，但仍在台灣等問題上爭論。
王岐山認為，中美關係影響著世界的未來，雙方應根據兩國元首達成的重要共識行動，繼續關注合作，管控分歧。
王岐山還提到，要在全球範圍內公平合理配發疫苗；各國應保持供應鏈穩定和順暢；各國領導人需分享發展成果，追求推動經濟全面向低碳轉型；世界應該利用技術來提高生產率；各國應改革世界貿易組織和國際貨幣基金組織。
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