候鳥式旅居養老 陸11省區市合作
「第八屆中國國際老齡產業博覽會（廣州）」15日在廣州舉行，會上廣東、湖南、重慶、四川、貴州、陝西6省市民政廳（局）共同簽署旅居養老合作框架協議。廣東、遼寧、吉林、湖南等中國大陸11省區市將打造縱貫南北、橫跨西東的「候鳥式」旅居養老新模式。
中新社報導，會議指出，此次廣東、湖南、重慶、四川、貴州、陝西6個省市合作，跨地域、融民俗、顯特色，資源鏈接、優勢互補，是旅居養老合作的突破。各省市區將發揮在生態、氣候、環境、文化、資源等方面的互補優勢，以提高養老服務供給質量為核心，以旅居康養為重點，共同打造旅居養老新業態。
根據合作框架協議，上述6個省市將在以下方面開展合作：建立旅居養老產業合作機制，6省市民政部門每年開展互訪交流；建立養老對口合作產業服務平台共享機制，整合養老、醫療、教育、旅遊、文化、體育、金融等資源，建立老年人數據庫，實現數據共享；在康養項目、居住環境、文化體驗、區域傳統文化研修等「四個方面」進行差異化閉環設計，培育更多的旅居養老示範基地。
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