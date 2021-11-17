廈門拚低碳未來 聚焦新材料產業

以「共築低碳未來、賦能綠色創變」為主題的廈門首屆新材料科技創新發展大會15日在廈門舉辦。廈門副市長黃曉舟表示，首屆新材料科技創新發展大會匯聚行業眾多院士專家，開展交流對話和務實合作，必將推動新材料技術前沿研究，提升創新能力，也為廈門市新材料產業發展賦能助力。

中新社報導，新材料是廈門重點培育的產值千億元人民幣產業鏈之一。會上，相關部門及新材料領域的院士專家、行業協會、龍頭企業等各界代表，圍繞低碳經濟、產業升級、綠色材料創新與應用等議題，展開深入研討、共享發展智慧，共同探索「雙碳」目標下新材料科技創新助力經濟社會發展全面綠色轉型的新路徑。

與會專家指出，「雙碳」目標正催生一場深刻的社會變革，具體到新材料產業，涉及到上游原料端進行產業結構調整、中游材料端提升綠色創新水平、下游應用端增強資源循環利用等多個環節，需要在技術創新上下功夫，更要加大「政產學研用」協同發展。

中國工程院院士蹇錫高通過視訊連線發表主題演講。他認為，材料是一切科技的載體，在碳達峰、碳中和的過程中，一方面生物基材料、可循環利用材料將發揮重要的作用，另一方面在航空航天、軌道交通、船舶、汽車等領域以塑代鋼的高分子材料也將對節能減排發揮關鍵作用。

此次大會特別使用中國大陸首個實現量產的新型生物基可降解膜材—佰恩麗，用於大會會務用品的製作，為綠色辦會、低碳辦會提供全新解決方案，也為今後解決「白色汙染」提供新選擇。