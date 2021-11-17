陸5G+工業互聯網 20重點行業推動
中國大陸「5G+工業互聯網」在建項目超過1800個，「十四五」期間打造150個企業內網升級改造標竿，在20個重點行業打造5G全連接工廠，建成8個5G+工業互聯網公共服務平台。
中新社報導，大陸工業和信息化部信息通信管理局副局長王鵬指出，中國大陸具有影響力的工業互聯網平台超過100家，連接設備數超過7600萬台套；大陸國家安全態勢感知平台與31個省級系統全部實現對接，態勢感知、風險預警和基礎資源匯聚能力明顯增強。
16日發布的『十四五』信息通信行業發展規劃」從夯實網絡設施、完善標識體系、構建平台體系、深化融合發展四個方面，部署推動工業互聯網發展。
王鵬表示，「十四五」期間，大陸工信部繼續實施工業互聯網創新發展工程，聚焦關鍵技術和產業短板，調動各方打好「團體賽」，提升自主可控能力，確保產業鏈供應鏈穩定；推廣「5G+工業互聯網」典型應用場景，建設工業互聯網產業示範基地；構建自主可控的標識解析體系；完善網絡安全分類分級管理制度等。
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