陸新一代通信網絡 十四五衝刺部署

大陸工業和信息化部16日對外發布「『十四五』信息通信行業發展規劃」提出，到2025年，大陸信息通信行業整體規模進一步壯大，發展質量顯著提升，基本建成高速泛在、集成互聯、智能綠色、安全可靠的新型數位基礎設施，創新能力大幅增強，新興業態蓬勃發展，賦能經濟社會數位化轉型升級的能力全面提升。

中新社報導，大陸工業和信息化部披露，中國已建成5G基站超過115萬個，占全球70%以上，是全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡。大陸工業和信息化部信息通信發展司司長謝存表示，中國大陸所有地級市城區、超過97%的縣城城區和40%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋；5G終端用戶達到4.5億戶，占全球80%以上。

「十四五」時期力爭建成全球規模最大的5G獨立組網網絡，力爭每萬人擁有5G基站數達到26個，實現城市和鄉鎮全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應用場景深度覆蓋，其中行政村5G通達率預計達到80%。

大陸工信部解讀稱，與以往的五年規劃相比，本次「規劃」進一步凸顯了信息通信行業的功能和定位：是構建國家新型數位基礎設施、提供網絡和信息服務、全面支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性行業。

「規劃」提出5項重點任務，包括全面部署5G、千兆光纖網絡、IPv6、移動物聯網、衛星通信網絡等新一代通信網絡基礎設施；統籌優化數據中心布局；構建綠色智能、互通共享的數據與算力設施；積極發展工業互聯網和車聯網等融合基礎設施；加快構建並形成以技術創新為驅動、以新一代通信網絡為基礎、以數據和算力設施為核心、以融合基礎設施為突破的新型數字基礎設施體系。

「規劃」設定6大類20個量化發展目標，其中新增指標主要體現在5G、千兆光網、工業互聯網等新型數位基礎設施部署和應用方面。 同時，確定五個方面26項發展重點和21項重點工程，首次明確提出加強跨地域跨行業統籌協調的重點任務。