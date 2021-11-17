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大陸反壟斷局擴編 增3個新司局

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導
大陸國務院任命市監總局副局長甘霖，為國家反壟斷局局長，並擴編反壟斷局編制。圖／取自國新辦網站
大陸國務院任命市監總局副局長甘霖，為國家反壟斷局局長，並擴編反壟斷局編制。圖／取自國新辦網站

大陸國務院15日任命，大陸國家市場監管總局副局長甘霖為國家反壟斷局局長。據大陸官方公開資訊顯示，反壟斷局轄下已同步新增競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司這三個新司局，並擬新招募18名公務員

據《澎湃新聞》報導，大陸國家市場監管總局在確定由甘霖出任轄下國家反壟斷局局長後，於最新公布的「第七屆金磚國家國際競爭大會」訊息中，揭露上述三個新司局首長職務。

其中，反壟斷執法一司為吳振國，他將出席金磚大會上「經濟全球化下的競爭政策」分論壇，另競爭政策協調司副司長為周智高，將出席「公平競爭與疫後經濟增長」分論壇，而反壟斷執法一司副司長俞路、反壟斷執法二司副司長徐樂夫，將分別在「打擊跨境卡特爾（指跨國壟斷集團）的國際合作」和「數字經濟時代的競爭政策發展」分論壇上發言。

與此同時，獲任國家反壟斷局局長的甘霖，從原本分管執法稽查局、反壟斷局、價格監督檢查和反不正當競爭局（規範直銷與打擊傳銷辦公室）等，新增主管競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司。

今年10月14日，大陸啟動2022年國家公務員考試報名，大陸國家市場監管總局擬招錄33名公務員，其中反壟斷司局18人，占比過半；按照先前訊息顯示，反壟斷局編制不足50人；現在一次性擬招18名，意味著大陸反壟斷機構迎來改革和擴編。

此前路透報導，在大陸國家主席習近平的敦促下，曾經默默無聞的市場監管總局今年高調採取行動，以根除和懲罰反競爭行為，特別是在龐大的網路「平台」經濟領域。知情人士曾表示，大陸考慮提升國家市場監管總局下屬反壟斷局的地位，有助調查人員在審查併購案時獲得資源。

公務員 習近平

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