重慶英才大會 首設俄、英分會場

重慶市最高規格的招才引智盛會—「2021重慶英才大會」將於11月20至21日舉行。今年大會首次在俄羅斯和英國開設海外分會場，開展招才引智，邀請當地政府官員、專家學者、企業家等圍繞推動與重慶開放合作進行研討，提升大會國際化水平和影響力。

中新社報導，重慶英才大會自2019年起舉辦。今年，大會首次升格為部市共辦，大陸人力資源和社會保障部將作為主辦方與中共重慶市政府共同舉辦，屆時海內外將舉辦線上線下9場活動。

截至目前，重慶人才資源總量突破565萬人。今年1至9月引進約4.7萬人，人才集聚「磁場效應」不斷增強。

近年來，重慶市人才引育政策內容不斷豐富。以「重慶英才計畫」為統攬，當地推出了加快集聚優秀科學家及其團隊、支持青年人才創新創業、大數據智能化產業人才發展、加強公共衛生人才隊伍建設、鄉村人才振興26條、推進高水平科技創新平台人才隊伍高質量發展10條等一系列政策措施。

在人才體制機制改革方面，重慶率先推行人才項目經費「包乾制」；建立高校和科研院所績效工資動態調整機制，「基礎績效+超額績效」薪酬制度改革持續推進；打通專技人才和高技能人才職業發展通道，2000餘名專技人才已取得高技能人才職業技能等級證書。

為讓人才創新創業平台更寬廣，重慶鼓勵川渝毗鄰地區探索區域人才一體化發展，如重慶渝北區和四川廣安市實現跨省人才政策互認。