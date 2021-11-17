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德陽造 白鶴灘水電站3號機組投用

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
白鶴灘水電站3號機組，順利完成72小時試運行，投入商業運行。圖／本報四川德陽傳真
白鶴灘水電站3號機組，順利完成72小時試運行，投入商業運行。圖／本報四川德陽傳真

11月8日，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）自主研製的白鶴灘水電站3號機組，順利完成72小時試運行，投入商業運行。據悉，這也是白鶴灘水電站第5台百萬千瓦機組正式投產發電。

至此，白鶴灘水電站近1/3機組正式投產發電，累計發電量突破100億千瓦時，清潔能源裝機占比96%。

白鶴灘水電站由大陸三峽集團開發建設，總投資2200億元人民幣。主體工程2017年7月開工建設，全部機組將於2022年7月投產發電。白鶴灘水電站共安裝16台大陸自主研製的百萬千瓦水輪發電機組，東方電機承擔左岸全部8台機組研發製造。此次投用的3號機組，是繼2號機組之後的又一台「零配重」機組，即機組在研發設計、製造加工、安裝偏差控等方面，做到了極致，指標遠遠優於精品標準要求。

東方電機總部位於四川省德陽市，多年來致力於發電科技的持續進步，以及清潔能源高效轉化，先後提供了葛洲壩、三峽、溪洛渡、卡洛特、白鶴灘、長龍山、10兆瓦海上風電等一批批優質發電設備，兩次獲得大陸國家科學技術進步獎特等獎。通過不斷的技術創新和產品反覆運算，水電裝備研發製造水準已達世界一流。

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