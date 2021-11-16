摩根大通CEO訪香港免隔離 林鄭：風險可控

（德國之聲中文網）摩根大通（JP Morgan Chase）首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）周一（11月15日）抵港短暫停留，獲香港政府豁免隔離檢疫。香港特首林鄭月娥周二為港府的通融做法辯護，稱"風險可控"。

按照目前規定，普通旅客入境香港需進行21天的集中檢疫隔離。港府自本月12日再度收緊了檢疫規定，取消絕大部分豁免類別人士，包括外交官、商界高層等到港後免檢疫的安排，僅保留必要人士，包括跨境貨車、巴士司機、航機機組人員、貨船船員，以及須履行政府職務的政府人員。

據《南華早報》報道，戴蒙是在收緊檢疫安排後，首名獲豁免隔離來港的國際銀行家。他在香港停留了32小時。而今年7月，匯豐銀行董事長杜嘉琦（Mark Tucke）從英國入境香港，則按規定完成了3周隔離。

林鄭月娥在記者會上回答提問時表示，個人豁免一般由政策局提出，經政務司司長批准，而戴蒙的豁免基於"經濟理由"。 她說，摩根大通"畢竟是一間很大的銀行，他（戴蒙）在香港有重要業務"，林鄭還強調，戴蒙的行程是有限的，涉及一日多的工作，"風險完全可控"。林鄭還舉例指，她本人如果到外地公干，回港也會獲得豁免檢疫。

明星總裁可以，飛行員不可以

港府為知名人士"網開一面"，使其豁免隔離，並非首次。今年8月，好萊塢女星妮可·基德曼到香港拍片，就獲准免於隔離，也引起輿論的批評。當時有立法會議員反映"收到了很多香港居民的投訴"。

妮可·基德曼赴港拍片免隔離遭投訴

嚴格執法的例子是，香港國泰航空最近接連有三名貨機機組人員從德國法蘭克福抵港後被確診感染後，已有130多名機組人員被集中隔離21天。

林鄭月娥承認，這一措施將對香港的貨運供給造成巨大影響，如果發現更多感染，將出現貨運飛行員短缺的局面。但她同時強調，為了將感染機會降到最低，嚴格的檢疫措施是必要的。

香港的檢疫隔離制度屬於全球最嚴格的之一，與中國大陸的"清零"策略同步調。這造成這個亞太地區重要的金融中心近20個月以來幾乎終止了大部分國際人員來往。

國際金融界以至商界近日都有提出，要求港府放棄"清零"政策，指有關限制令不少大型跨國公司考慮遷出香港。據彭博社報道，戴蒙在香港會見記者時也表示，有關限制"的確更難"讓企業吸引和留住人才。

（法新社、路透社）

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