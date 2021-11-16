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台廠：陸廠利用補貼開發第三代半導體是不公平競爭

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圖源：電子時報
圖源：電子時報

集微網消息，中國台灣半導體企業認爲，中國大陸一直在利用政府補貼積極開發當地第三代半導體供應鏈，這是對第三代半導體開發構成挑戰的不公平競爭。

據《電子時報》報道，華潤微和士蘭微等中國大陸晶片公司都得到了當地政府的財政支持，而美國和日本IDM由於關鍵基板材料的優勢，已主導了碳化矽市場，與此相對的，台灣企業卻尚未在該市場中扮縯關鍵角色。

目前，台灣第三代半導體供應鏈公司包括基板和外延材料供應商，以及純代工企業。其中，環球晶已經與美國GTAT達成了SiC晶圓長期供應協議，竝打算在收購德國Siltronic後繼續其GaN-on-SiC晶圓技術的開發。

此外，環球晶母公司中美矽晶也與美國GaN電源轉換産品供應商Transphorm達成了協議，雙方將在快速增長的GaN市場展開合作。

專注於功率器件代工的漢磊已將其産品升級至GaN和SiC外延片産品，主要應用於汽車和服務器供電系統。公司表示，對自己和其他台灣公司在第三代半導體市場中扮縯的日益重要的角色仍持樂觀態度。

半導體

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