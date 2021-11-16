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嚴控疫情 大陸大學寒假提前、北京限制舉辦全國性會議

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
北京海淀一社區因傳出有確診病例而遭封閉，防疫人員正代為接送社區民眾訂購的各類生活物資。香港中通社
北京海淀一社區因傳出有確診病例而遭封閉，防疫人員正代為接送社區民眾訂購的各類生活物資。香港中通社

據大陸國家衛健委通報，15日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例22例，境外輸入病例與本土病例均為11例。當日本土病例分別為：遼寧7例；黑龍江2例；北京1例；雲南1例。

中新網報導，受到散發疫情影響，大陸多地高校已宣布寒假放假時間提前。近日，河南、黑龍江、吉林、遼寧、福建等省份的多所高校相繼發布通知，調整寒假放假時間。

以河南為例，目前已有河南大學、河南農業大學、周口師範學院等20多所高校明確提前放假，多數學校的寒假較之前安排提前了5至14天，鄭州黃河護理職業學院更將寒假提前至12月20日。

對於大學寒假是否提前，大陸教育部防控辦主任王登峰13日曾表示，第一要看疫情形勢發展，第二要根據屬地對疫情防控措施的各方面要求。

中新網指出，大學是否提前放寒假之所以受到關注，主要原因之一是由於在大陸本輪本土疫情中，部分高校受到疫情波及。自11月4日遼寧大連莊河市爆發疫情以來，莊河大學城已有60多名學生確診。

報導稱，近期，大陸本土聚集性疫情時有發生，疊加冬季因素影響，對學校的疫情防控帶來不小的挑戰。

北京市政府新聞發言人徐和建15日則表示，要嚴格控制在北京舉辦全國性會議、培訓等活動。確需舉辦的，堅持「誰舉辦、誰負責」、「誰審批、誰負責」，主辦單位要切實制定專門防疫方案，嚴防涉疫風險人員參加，舉辦期間實行閉環管理，人員不得外出。

徐和建指出，近期，大陸國內多地出現多源輸入、多點並發疫情，北京也出現京外關聯本地聚集性疫情。當前北京疫情防控形勢嚴峻複雜，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，堅持「動態清零」必須毫不手軟。

徐和建並宣布，自17日零時起，人員進（返）京必須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼；14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員非必須也不得進（返）京。

截至15日24時，中國大陸現有確診病例1,295例，其中重症病例20例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬4,312人。

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