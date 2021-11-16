短期因素衝擊 類滯脹屬階段性

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
10月分中國大陸社會消費品零售總額為4兆454億元人民幣，同比增長4.9%，增速比上月加快0.5個百分點。圖為福建福州民眾在挑選服飾。（中新社）
10月分中國大陸社會消費品零售總額為4兆454億元人民幣，同比增長4.9%，增速比上月加快0.5個百分點。圖為福建福州民眾在挑選服飾。（中新社）

10月分中國大陸工業生產者出廠價格（PPI）同比上漲13.5%，漲幅比上月擴大2.8個百分點，上游產品價格上漲會否傳導至下游，是否存在類滯脹風險？大陸國家統計局新聞發言人付淩暉15日對此回應稱，「這種情況是受到短期衝擊因素造成的，是階段性的狀況」。

中新社報導，大陸國新辦15日舉行10月分國民經濟運行情況記者會，付淩暉在會上指出，由於受到三季度疫情和汛情等因素的衝擊，經濟增速有所放緩，同時國際大宗商品價格的上漲帶來的輸入性影響和大陸國內部分能源、原材料產品的供給偏緊，也造成了工業生產者出廠價格漲幅擴大，看起來好像出現滯脹表象。但這種情況是受到短期衝擊因素造成，是一種階段性的狀況。

他稱，從經濟增長來看，隨著制約經濟的短期因素逐步減弱，經濟恢復態勢逐步顯現。依據10月分主要指標情況，生產和需求主要指標的兩年平均增速多數有所回升。同時，市場保供穩價的力度在加大，部分能源產品供給偏緊的狀況也在逐步得到改善，這些都有利於經濟的穩定增長。

從物價情況來看，儘管國際能源價格上漲帶來的輸入性影響還在持續，但是大陸國內各方面加大增產增供的力度，增加對企業財政和金融的支持力度，這些都有利於降低生產價格上漲的壓力。同時，居民消費價格方面，目前整體漲幅較溫和，10月分同比上漲1.5%，核心CPI上漲1.3%。

付淩暉指出，下階段，中國大陸糧食生產有望再獲豐收，生豬產能目前總體上恢復，豬肉價格同比還在下降，將拉低CPI的漲幅。同時，從工業和服務業供給的整體情況來看，市場供應還比較充足，CPI不具備大幅上漲的基礎。

CPI

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