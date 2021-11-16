經濟數據勝預期 市場擔憂稍解

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導
大陸國家統計局15日發布數據，10月分，中國大陸規模以上工業增加值同比實際增長3.5%，比2019年同期增長10.6%，兩年平均增長5.2%。圖為成都市龍泉汽車城生產的汽車停放在停車場。（中新社）
大陸國家統計局15日發布數據，10月分，中國大陸規模以上工業增加值同比實際增長3.5%，比2019年同期增長10.6%，兩年平均增長5.2%。圖為成都市龍泉汽車城生產的汽車停放在停車場。（中新社）

大陸國家統計局15日公布，10月規模以上工業增加值年增3.5%，比上月加快0.4個百分點，優於預期；10月社會消費品零售總額年增4.9%，為三個月最高。工業消費等數據均優於市場預期，在疫情反覆、經濟放緩壓力仍大的背景下，也讓市場的憂慮情緒稍有緩解。

大陸統計局的數據顯示，前10月固定資產投資年增6.1%，為去年12月以來最低。期內民間投資年增8.5%，基礎設施和製造業投資分別增長1%和14.2%。

路透報導，分析師認為，中共六中全會為下個百年定調，相較更看重經濟品質的提高，對經濟短期波動的憂慮有所緩解。同時除投資外，無論是當期數據，還是兩年平均數據，都有所回升，代表經濟平穩格局不變，只是PPI在高位延續讓「滯脹」憂慮難消。

大陸統計局表示，10月經濟運行總體平穩持續恢復，發展韌性繼續顯現，但境內發展中階段結構性矛盾猶存，保持經濟穩定恢復仍需加力。下一步要加強宏觀政策跨周期調節，促進經濟運行保持在合理區間。

10月社會消費品零售總額4兆454億元（人民幣，下同），年增4.9%；累計前10月消費品零售總額年增14.9%。

10月規模以上工業增加值年增3.5%，比上月加快0.4個百分點。其中，高技術製造業增加值年增14.7%，比上月加快0.7個百分點。新能源汽車、積體電路、工業機器人產量與上年相比，分別增長127.9%、22.2%、10.6%。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博表示，10月消費年增率雖高於上月和預期，但考慮到10月是消費偏強的月分，有長假，因此數據還是稍弱。另外，前10月固定資產投資低於預期，這與大陸房地產政策嚴控有關，後期預計房地產業整體仍將處於放緩周期，對經濟增長仍將有拖累，隨著大陸官方維護房地產市場平穩發展，後期數據預計將有所改善。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，數據比預期好，尤其是消費方面，主要是市場預期太差，現在一方面不能低估大陸對經濟掌控能力，另方面也不能低估經濟放緩壓力。他預計政策上還是會保增長多一些。

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