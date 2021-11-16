服務業市場預期 總體穩定

大陸國家統計局新聞發言人付淩暉15日表示，從服務業商務活動指數情況來看，雖然10月份部分分項指數有所回落，但大陸服務業企業的市場預期還是保持了總體穩定。

中新社報導，付淩暉指出，從服務業商務活動指數情況來看，雖然部分分項指數有所回落，但服務業企業的市場預期還是保持了總體穩定。隨著經濟的恢復，企業預期仍然處於景氣區間，10月份服務業商務活動指數為51.6%，高於臨界點；服務業業務活動預期指數為58.5%，處於較高的景氣區間，表明企業對近期市場發展仍然較為樂觀。

從服務業生產的情況來看，還是保持恢復的態勢。儘管10月份的服務業生產指數同比增速有所回落，但是從兩年平均看還是在加快的。10月份服務業生產指數兩年平均增長5.5%，比上月加快0.2個百分點。

付淩暉分析上述情況的特點：一是非接觸型服務業保持了較快增長。服務業信息化快速發展，疫情條件下，線上服務的需求在增加，帶動相關行業的增長。

二是接觸型服務業雖受疫情的制約，但也在恢復。居民的商品消費熱情不減，「雙11」預售也有利於10月份當月的批發和零售業的增長。10月份，批發和零售業生產指數兩年平均增長4%，比上月加快0.7個百分點。十一假期一定程度上也帶動住宿和餐飲業的恢復，10月份住宿餐飲業生產指數兩年平均增長1.3%，增速由降轉升。

他還強調，隨著大陸服務業的提質升級發展，國際競爭力也在穩步提升。前9個月，大陸服務業出口同比增長27.3%，比1-8月份加快2個百分點。

付淩暉表示，儘管存在一些制約因素，但是服務業恢復發展態勢持續，創新發展勢頭不減，新業態新模式快速成長，將有利於經濟的平穩健康發展和滿足人民的生活需要。