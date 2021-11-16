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網路零售 1-10月破十兆人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
1-10月份，大陸網上零售額103765億元人民幣，同比增長17.4%。圖為福建石獅，商家正在網上直播賣貨。（中新社）
1-10月份，大陸網上零售額103765億元人民幣，同比增長17.4%。圖為福建石獅，商家正在網上直播賣貨。（中新社）

大陸國家統計局新聞發言人付淩暉15日指出，1-10月份，大陸全國網上零售額103765億元（人民幣，下同），同比增長17.4%。

中新社報導，付淩暉表示，10月份中國大陸國民經濟繼續保持恢復態勢，就業形勢總體穩定，居民消費價格總水平穩定，國際收支好於預期，結構調整扎實推進，民生事業持續改善，經濟運行總體平穩。其中，市場銷售穩中有升，升級類商品消費較為活躍。

他指出，10月份，社會消費品零售總額40454億元，同比增長4.9%，比上月加快0.5個百分點；兩年平均增長4.6%，比上月加快0.8個百分點；環比增長0.43%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額35090億元，同比增長4.8%；鄉村消費品零售額5364億元，同比增長5.6%。按消費類型分，商品零售35994億元，同比增長5.2%；餐飲收入4460億元，同比增長2.0%。基本生活消費穩定增長，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額同比分別增長9.9%、8.8%。升級類消費活躍，限額以上單位通訊器材類、金銀珠寶類、文化辦公用品類零售額同比分別增長34.8%、12.6%、11.5%。

付淩暉表示，1-10月份，社會消費品零售總額358511億元，同比增長14.9%，兩年平均增長4.0%。1-10月份，大陸全國網上零售額103765億元，同比增長17.4%。其中，實物商品網上零售額84979億元，同比增長14.6%；占社會消費品零售總額的比重為23.7%。

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