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商品房銷售額、面積 雙雙回落

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸房地產市場多項核心指標增速持續回落。大陸國家統計局15日發布的數據顯示，1-10月份，商品房銷售面積同比增長7.3%，商品房銷售額同比增長11.8%。這兩項累計指標，從年初的高位（同比增速均超過100%）維持逐月回落的態勢。

中新社報導，從單月數據來看，中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜指出，10月份，受市場觀望情緒蔓延和去年同期高基數影響，中國大陸商品房銷售面積、銷售額分別下降21.7%和22.6%，連續三個月保持兩位數下降，降幅較上月進一步擴大，市場延續低溫態勢。

貝殼研究院高級分析師潘浩也指出，10月份，大陸商品房銷售規模增速持續保持高位回調。據其測算，10月商品住宅單月成交均價年內首次低於每平方米1萬元（人民幣，下同），與2020年同期價格水平相當。

潘浩表示，10月單月銷售均價的下調主要與區域成交占比變化相關。中國大陸東部區域10月銷售面積占比較上月下降了1.7%，為全年最低值，中部、西部占比分別增長了1.1%和0.9%。

銷售回落的同時，房地產開發投資增速也在持續收窄。1-10月份，大陸房地產開發投資124934億元，同比增長7.2%，已從年初38.3%的高位持續回落。

潘浩認為，房屋新開工面積增速持續下行是拉動開發投資額增速收窄的主因。1-10月份，房屋新開工面積同比下降7.7%；同期，房地產開發企業土地購置面積同比下降11.0%。房企投資力度持續下降的主因一方面是部分房企信用風險暴露，金融機構對房企融資需求愈加謹慎；另一方面為銷售回款的減少。但潘浩認為，10月房貸利率結束上漲，向市場釋放積極信號，或將對房地產開發投資產生一定的促進作用。

房地產 人民幣

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