70城新房價 10月逾7成環比跌

在9月份70城房價出現多年來的首次環比下滑後，10月中國大陸主要城市房價降溫加深。大陸國家統計局15日發布的數據顯示，2021年10月份，大陸70個大中城市中，52個城市新建商品住宅價格環比下跌，5個城市持平，僅13個城市房價環比上漲。房價環比下跌城市數量占比已超七成。

中新社報導，大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比持平；二線城市新房價格環比由上月持平轉為下降0.2%；三線城市環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

綜合來看，據測算，10月份，70個大中城市新建商品住宅價格平均環比下跌0.3%。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，這是2015年一季度以來的最大跌幅。

他指出，10月份房價環比上漲城市數量從上月的27個驟降至13個，這是連續兩個月出現房價上漲城市數量明顯減少的現象（9月份上漲城市數量減少了19個）。李宇嘉指出，其原因在於，信用風險事件傳染，銀行信貸收緊，各地加強預售資金監管，開發商資金鏈緊張，紛紛開啟大力度的打折促銷。

儘管10月房價整體下跌且跌幅略有擴大，但貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，無論新房還是二手房，房價下跌城市中80%左右的城市跌幅不超過0.5%，跌幅較小，房價基本仍然保持總體平穩。

許小樂指出，短期房價仍有一定的降價壓力，但幅度相對平穩。貝殼研究院數據顯示，目前50個重點城市二手房景氣度指數在20以內，業主預期較弱。新房開發商為年底前加快銷售，後期房企仍有動力繼續降價促銷。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，目前房地產金融政策已現微調。為保障房地產信貸平穩有序投放，準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，不少城市和區域在貸款首付比例和利率上加大對首套房購房者的支持力度。他預計，年內各地市場繼續保持差異化，市場成交量快速下滑的城市，房貸審批和發放的提速將是重要趨勢。