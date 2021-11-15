開門紅！北交所開市首日成交金額逾423億元

北京證券交易所15日正式開市，第一個交易日平穩收官，81檔北交所股票合計成交額人民幣95.73億元（約新台幣423.13億元），其中10檔直接在北交所上市的新股全線上揚，盤中均觸發兩次臨時停牌，截至收盤，10檔新股平均較發行價上漲199.8%。

大陸經濟日報報導，受北交所人氣帶動，新三板創新層和基礎層也交易活躍，新三版兩大指數的三板成指漲0.12%，三板做市指數漲0.2%，創新成指漲0.65%。

路透報導，據北交所規定指出，新股上市首日不設漲跌幅限制，只有臨時停牌機制，即當盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30%及60%時，盤中臨時停牌10分鐘，復牌時進行集合競價。上市首日之後實行30%的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間。

針對北交所15日開市，瑞銀證券董事長錢于軍表示，大陸國內目前已有科創板和創業板服務於符合規定和特定行業屬性的微利企業，北交所把上市門檻降為人民幣2億元市值，不強調淨利潤，可實現服務更多中小創新企業的目的。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明則表示，投資者准入門檻的降低對突破之前新三板市場的流動性困境有很大助力，預期北交所將吸引到更多大陸本地個人及機構投資者參與交易。同時，海外投資者對投資大陸新創企業的強烈需求，期望未來進一步放開讓他們也能參與其中。