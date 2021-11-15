陸國務院任命市監總局副局長甘霖 為國家反壟斷局局長

大陸人力資源和社會保障部網站，15日發布國務院任免國家工作人員公告，任命甘霖為國家反壟斷局局長。

根據國家市場監督管理總局的官網介紹，現年63歲的甘霖，擁有農學博士，從2018年起至今任國家市監總局副局長，分管執法稽查局、反壟斷局、價格監督檢查和反不正當競爭局（規範直銷與打擊傳銷辦公室）。

路透報導，在大陸國家主席習近平的敦促下，曾經默默無聞的市場監管總局今年高調採取行動，以根除和懲罰反競爭行為，特別是在龐大的網路「平台」經濟領域。

兩名知情人士曾在10月中表示，大陸正在考慮提升國家市監總局（SAMR）下屬反壟斷局的地位，以加大對反競爭行為的打擊力度。根據政府正在考慮的新架構，反壟斷局將成為國家反壟斷局，並升級為副部級，但仍隸屬市監總局，行政級別提高，將有助於反壟斷調查人員在審查併購案時獲得資源。